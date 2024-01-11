Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет потепление

По данным синоптиков Уралгидрометцентра, морозная погода на среднем Урале задержится еще на несколько дней. В четверг, 11 января, ночью ожидается −27…-32 градуса, днем −21…-26, в Екатеринбурге ночью −28, днем −22 градуса.
«12 января неглубокий циклон накроет регион облаками, кратковременно смягчит погоду, но повысится температура лишь в южной половине Свердловской области и на Южном Урале: днем будет −10…-15 градусов, в Екатеринбурге ночью −21, днем −13, — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. — Ожидается небольшой, кое-где умеренный снег».
В субботу, 13 января, осадки прекратятся, температура воздуха ночью установится на отметке −20…-25 градусов, на севере региона — до −30…-35, днем потеплеет до −21…-26 градусов, в Екатеринбурге ночью и днем ожидается −22.
К 14 января в Свердловскую область начнет поступать более теплый атлантический воздух, днем столбики термометров опустятся до −17…-22 градусов.
В первой половине следующей недели —
Ночью −15…-21, днем −9…-14, на севере региона ожидается температура на 5 градусов ниже.
«Небольшой снег вероятен в основном на севере Свердловской области. В горной зоне возможно усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в предварительном прогнозе УГМС.