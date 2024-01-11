Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет потепление

По данным синоптиков Уралгидрометцентра, морозная погода на среднем Урале задержится еще на несколько дней. В четверг, 11 января, ночью ожидается −27…-32 градуса, днем −21…-26, в Екатеринбурге ночью −28, днем −22 градуса.