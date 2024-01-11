Смертельное селфи по-ванински: жители Хабаровского края лезут на арт-объект, рискуя жизнью

Администрация Ванинского района Хабаровского края обратилась к местным жителям с просьбой: не лазить на фигуру китолета, установленную на площади мира. Там отметили, что это «декоративный элемент, а не спортивный объект». Поэтому конструкция не предназначена для того, чтобы на нее взбирались дети и взрослые.