Смертельное селфи по-ванински: жители Хабаровского края лезут на арт-объект, рискуя жизнью

Администрация Ванинского района Хабаровского края обратилась к местным жителям с просьбой: не лазить на фигуру китолета, установленную на площади мира. Там отметили, что это «декоративный элемент, а не спортивный объект». Поэтому конструкция не предназначена для того, чтобы на нее взбирались дети и взрослые.
И дело не во вредности работников, и даже не в том, что арт-объект можно сломать. Есть риск получить смертельные травмы, ударившись током от иллюминации китолета. Также можно сорваться с фигуры и получить перелом, ушиб или другие травмы.
— Каждый день камеры, установленные на здании администрации, фиксируют взрослых и детей, которые влезают на китолета, совершенно не думая о последствиях. Мы будем вынуждены обратиться в полицию, если это продолжится, — отметили в администрации Ванинского района.
Сотрудники мэрии обратились к родителям с просьбой поговорить со своими детьми и беречь имущество района, которое создано для всех жителей города.