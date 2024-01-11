В Пермь вместе со снегопадом придет потепление до −13 градусов

В Прикамье значительное потепление синоптики прогнозируют уже к вечеру 11 января. Днем на погоду региона продолжит свое влияние арктическая воздушная масса.
По информации ГИС центра ПГНИУ, к концу дня в Пермский край начнет из Европейской части России начнет смещаться циклон. Первыми изменение характера погоды почувствуют жители юго-западных районов региона.
«Ближе к ночи в Перми начнется снег, усилится южный ветер с порывами до 10−12 м/с. Ожидается потепление до −16…-19 градусов», — дают свой прогноз на 11 января синоптики.
В течение суток пятницы, 12 января, циклон продолжит властвовать вблизи южной границы Пермского края, возможен сильный снег. Снегопады продлятся до утра субботы, 13 января. За это время может выпасть 5−10 мм осадков, в Перми — 3−7 мм. Снегопады принесут потепление на юге Прикамья до −10 градусов, в Перми столбик термометра поднимется до −13…-15 градусов. Вечером тепло сменится очередным похолоданием.
Увы, северные районы Пермского края под влияние теплого циклона не попадут. Днем в пятницу температура воздуха будет около −25…-30 градусов, в ночь на субботу мороз усилится до −35…-37 градусов.
Очередное повышение температуры воздуха синоптики теперь ожидают в начале следующей недели. Во вторник, 16 января, днем потеплеет до −8 градусов.