В Пермь вместе со снегопадом придет потепление до −13 градусов

В течение суток пятницы, 12 января, циклон продолжит властвовать вблизи южной границы Пермского края, возможен сильный снег. Снегопады продлятся до утра субботы, 13 января. За это время может выпасть 5−10 мм осадков, в Перми — 3−7 мм. Снегопады принесут потепление на юге Прикамья до −10 градусов, в Перми столбик термометра поднимется до −13…-15 градусов. Вечером тепло сменится очередным похолоданием.