Жители трех районов Ташкента временно останутся без газа

В связи с проведением ремонтно-наладочных работ 11 января в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Сергелийского районов будет временно отключено газоснабжение.
Мирзо-Улугбекский район с 10:00 до 18:00:
— частные и оптовые потребители махалли «Хабиба Абдуллаева»;
Чиланзарский район с 11:00 до 15:00:
— многоэтажный дом по улице Арнасой;
— 3 оптовых потребителя;
— 80 частных домов по улице Сугдиёна;
Сергелийский район с 10:00 до 16:00:
— 102 частных дома по улице Файзли;
— 4 оптовых потребителя.