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Жители трех районов Ташкента временно останутся без газа

Отключения ожидаются в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Сергелийского районов.
Источник: Uznews

В связи с проведением ремонтно-наладочных работ 11 января в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Сергелийского районов будет временно отключено газоснабжение.

Мирзо-Улугбекский район с 10:00 до 18:00:

— частные и оптовые потребители махалли «Хабиба Абдуллаева»;

Чиланзарский район с 11:00 до 15:00:

— многоэтажный дом по улице Арнасой;
— 3 оптовых потребителя;
— 80 частных домов по улице Сугдиёна;

Сергелийский район с 10:00 до 16:00:

— 102 частных дома по улице Файзли;
— 4 оптовых потребителя.

ЖКХ