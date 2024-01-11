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Ледовый комплекс «Иркутская Иордань» строят на заливе Якоби

Обряд омовения можно будет совершить в Крещение Господне.
Источник: Администрация Иркутска

Обустройство ледового комплекса «Иркутская Иордань» продолжается на территории залива Якоби. В областном центре это будет единственное официально разрешенное место для купания в Крещение Господне 19 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Рабочее совещание о подготовке к проведению общегородского праздника провел глава Свердловского округа Антон Медко. Участниками стали представители Иркутской епархии Русской Православной Церкви, профильных комитетов мэрии, правоохранительных органов, муниципальных предприятий.

Уже сделали в акватории водохранилища снежные ограждения, нанесли разметку на месте будущих прорубей. Их будет три — две для купания и одна для забора воды. Еще намерены установить ледяные скульптуры. В работах задействовали прихожан храма Александра Невского, волонтеров и работников театра народной драмы. Они приглашают всех неравнодушных граждан присоединиться к подготовительным мероприятиям. Работы ведутся ежедневно с 11.00.

Участники совещания рассмотрели вопросы охраны общественного порядка, организации движения и парковки автотранспорта, оказания медицинской помощи, установки палаток для переодевания и обогрева, мобильных туалетов, контейнеров для сбора мусора. Будут проведены замеры толщины льда и пробы воды.

«Традиционно в этот день залив Якоби посещают свыше 10 тысяч иркутян и гостей города. Самый важный вопрос — предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий. Для этого будет осуществлен комплекс мер, среди которых безопасное передвижение по ледовому комплексу и выходу из проруби, дежурство экстренных служб. Для удобства горожан оборудуют палатки для обогрева. Всех желающих обеспечат бесплатным горячим чаем», — прокомментировал Антон Медко.

С его слов, купание запрещено в ночь с 18 на 19 января. Праздничное мероприятие начнется с крестного хода от храма до иордани. После того как купель будет освещена, можно будет искупаться и набрать воды. Как рассказал протоиерей Марк Косолапов, иордань в ночь на 20 января будет засыпана снегом.

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