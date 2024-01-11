Ледовый комплекс «Иркутская Иордань» строят на заливе Якоби

Обустройство ледового комплекса «Иркутская Иордань» продолжается на территории залива Якоби. В областном центре это будет единственное официально разрешенное место для купания в Крещение Господне 19 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Рабочее совещание о подготовке к проведению общегородского праздника провел глава Свердловского округа Антон Медко. Участниками стали представители Иркутской епархии Русской Православной Церкви, профильных комитетов мэрии, правоохранительных органов, муниципальных предприятий.
Участники совещания рассмотрели вопросы охраны общественного порядка, организации движения и парковки автотранспорта, оказания медицинской помощи, установки палаток для переодевания и обогрева, мобильных туалетов, контейнеров для сбора мусора. Будут проведены замеры толщины льда и пробы воды.
«Традиционно в этот день залив Якоби посещают свыше 10 тысяч иркутян и гостей города. Самый важный вопрос — предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий. Для этого будет осуществлен комплекс мер, среди которых безопасное передвижение по ледовому комплексу и выходу из проруби, дежурство экстренных служб. Для удобства горожан оборудуют палатки для обогрева. Всех желающих обеспечат бесплатным горячим чаем», — прокомментировал Антон Медко.
С его слов, купание запрещено в ночь с 18 на 19 января. Праздничное мероприятие начнется с крестного хода от храма до иордани. После того как купель будет освещена, можно будет искупаться и набрать воды. Как рассказал протоиерей Марк Косолапов, иордань в ночь на 20 января будет засыпана снегом.