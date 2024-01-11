Ледовый комплекс «Иркутская Иордань» строят на заливе Якоби

С его слов, купание запрещено в ночь с 18 на 19 января. Праздничное мероприятие начнется с крестного хода от храма до иордани. После того как купель будет освещена, можно будет искупаться и набрать воды. Как рассказал протоиерей Марк Косолапов, иордань в ночь на 20 января будет засыпана снегом.