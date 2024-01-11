Сергей Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны «ЗИЛ»

В прошлом году ввели в эксплуатацию 546,5 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе три детских сада на 570 мест. Кроме того, благоустроили набережные Марка Шагала и Южного речного вокзала, открыли после реконструкции сам вокзал. В планах на 2024 год — ввести в эксплуатацию жилье и другую недвижимость общей площадью 582,9 тысячи квадратных метров.