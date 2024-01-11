Сергей Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны «ЗИЛ»

«Территория бывшего автозавода ЗИЛ стремительно преображается. Сегодня это один из крупнейших проектов реорганизации промзон. Здесь создаются жилье, рабочие места и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, автодороги, метро и многое другое», — написал мэр Москвы.
В прошлом году ввели в эксплуатацию 546,5 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе три детских сада на 570 мест. Кроме того, благоустроили набережные Марка Шагала и Южного речного вокзала, открыли после реконструкции сам вокзал. В планах на 2024 год — ввести в эксплуатацию жилье и другую недвижимость общей площадью 582,9 тысячи квадратных метров.
«Сейчас идет реконструкция Центральной спортивной арены “Торпедо” имени Эдуарда Стрельцова. Здесь будут проходить соревнования, в том числе международные, и тренировки по футболу и регби. За счет города строится детско-взрослая поликлиника и пожарное депо. За счет инвесторов — технопарк “ЗИЛ”, здание гостиничного типа на 909 номеров и поликлиника», — добавил Сергей Собянин.
На территории бывшей промышленной зоны развивают и транспортную инфраструктуру. Так, построили станцию ЗИЛ Московского центрального кольца и станцию метро «Технопарк» Замоскворецкой линии. Сейчас идет строительство новой станции «Остров мечты» Бирюлевской линии метро, а также станций «ЗИЛ» Бирюлевской и Троицкой линий. Для автомобилистов специалисты проложили 25,1 километра дорог, планируют построить еще около 20 километров.
В 2019 году на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» открыли образовательный комплекс на 2,5 тысячи мест, с помощью инвесторов планируется построить еще 33 объекта: 10 школ и 23 детских сада.