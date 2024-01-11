В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра

Из-за усиления ветра до 15−17 м/с в Воронежской области еще на 24 часа продлили желтый уровень погодной опасности. В районах области и в столице Черноземья также ожидается снегопад. Актуальная информация об этом появилась на прогностической карте ЦФО на сайте Гидрометцентра России.
В Воронежской области сильный ветер ожидается с 6:00 11 января и продлится до 6:00 12 января.
Также 11 января обещают снегопад, а температура днем будет от 0 до −5.
В пятницу, 12 января, снегопад продолжится, но интенсивность осадков спадет, а вот мороз усилится. Ночью будет от −16… до −22, днем от −10… до −17.