В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра

Из-за усиления ветра до 15−17 м/с в Воронежской области еще на 24 часа продлили желтый уровень погодной опасности. В районах области и в столице Черноземья также ожидается снегопад. Актуальная информация об этом появилась на прогностической карте ЦФО на сайте Гидрометцентра России.