На руководителя ЛДК-Кузбасс возбудили уголовное дело за коррупцию

Как сообщает NGS42.RU, правоохранители изымают документы и обыскивают спортивные объекты «Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса». Их руководителей подозревают в коррупционных преступлениях — у директора и зама РЦССК изъяли около 4 млн рублей.
«Преступные схемы были внедрены с первых дней их работы. Около года назад они получили почти 500 тысяч рублей от предпринимателя, который благодаря им выиграл тендер на изготовление сувенирной продукции. Сейчас проводятся обыски, у подозреваемых изъято почти 4 миллиона рублей», — цитируют журналисты источник в силовых структурах.
Директор РЦССК Владислав Нефедов и его заместитель Василий Чигвинцев, как считают правоохранители, воспользовались доверием властей региона и нашли способы обогатиться за счёт «откатов» от подрядчиков за проведение спортивных мероприятий и различные услуги.
Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время директору и заму предъявят обвинение. Одну из взяток за госконтракт на сумму 780 тыс. рублей они получили от директора ООО «Мастер Флаг» Рашида Демухамедова.
Пресс-служба РЦССК информацию пока не комментирует. «АиФ в Кузбассе» отправил центру официальный запрос.