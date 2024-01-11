На руководителя ЛДК-Кузбасс возбудили уголовное дело за коррупцию

«Преступные схемы были внедрены с первых дней их работы. Около года назад они получили почти 500 тысяч рублей от предпринимателя, который благодаря им выиграл тендер на изготовление сувенирной продукции. Сейчас проводятся обыски, у подозреваемых изъято почти 4 миллиона рублей», — цитируют журналисты источник в силовых структурах.