Южноуральских учителей избавят от бюрократии

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила усилить меры поддержки учителей. Она обратила внимание на то, что финансовая мотивация хоть и важна для молодого учителя, но в этой профессии она, традиционно, играет не главную роль. Очень важно, на взгляд народной избранницы, избавить учителей от вороха бумаг, заполняя которые, они отвлекаются от живого общения с учителями.