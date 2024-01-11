Южноуральских учителей избавят от бюрократии

Но мало заманить в школу молодых учителей, закончивших педвузы, нужно сделать так, чтобы они там остались.
Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила усилить меры поддержки учителей. Она обратила внимание на то, что финансовая мотивация хоть и важна для молодого учителя, но в этой профессии она, традиционно, играет не главную роль. Очень важно, на взгляд народной избранницы, избавить учителей от вороха бумаг, заполняя которые, они отвлекаются от живого общения с учителями.
Бюрократизация педагогического процесса — давняя головная боль учителей, которую они постоянно озвучивают на самых разных уровнях. Будучи первым зампредом комитета Думы по просвещению, Яна Лантратова прекрасно разбирается в ситуации и потому, вместе с коллегами, предложила ввести норму, согласно которой школьный учитель должен заполнять только пять документов:
- рабочую программу учебного предмета;
- журнал учёта успеваемости;
- журнал внеурочной деятельности;
- план воспитательной работы;
- характеристику на обучающегося для классных руководителей.
Ранее, «МК-Челябинск» писал о том, что Яна Лантратова предложила изменить правила расчёта налогового вычета для семей.