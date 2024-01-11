В Минздраве рассказали, почему омичи остались без вакцин от кори

Омичи жалуются на перебои с вакцинами против кори. Напомним, в 2023 году в регионе этой болезню заразились 27 человек, из них — 18 детей и 9 взрослых, а в целом по стране выявили свыше 8 тысяч случаев заболевания. Порталу Om1.ru в Минздраве Омской области рассказали о ситуации с вакцинами от кори.