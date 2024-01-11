В Минздраве рассказали, почему омичи остались без вакцин от кори

Омичи жалуются на перебои с вакцинами против кори. Напомним, в 2023 году в регионе этой болезню заразились 27 человек, из них — 18 детей и 9 взрослых, а в целом по стране выявили свыше 8 тысяч случаев заболевания. Порталу Om1.ru в Минздраве Омской области рассказали о ситуации с вакцинами от кори.
«В конце декабря поступила первая партия вакцины — более 4000 доз. Вакцина оперативно была распределена по всем медицинским учреждениям города и области, оказывающим помощь детскому населению. Получившие вакцину учреждения стали мгновенно ее использовать, некоторые израсходовали препарат еще до Нового года. При очередном поступлении вакцины, она также будет оперативно распределена по медучреждениям и дети будут привиты в соответствии с национальным календарем прививок», — рассказали в ведомстве.
Точной даты следующего поступления вакцины от кори в Минздраве не назвали, отметив, что сроки и объёмы поставки определяет федеральный центр.
Напомним, корь характеризуется высокой температурой, воспалительными процессами дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже, общей интоксикацией, она даёт серьёзные осложнения и может привести к смерти.