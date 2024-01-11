На севере Волгограда школы ушли на дистант 11 января

В четверг, 11 января, некоторые школьники Волгограда остались дома. На дистант перевели учеников тех школ Тракторозаводского района, в которые еще не вернулось тепло после коммунальной аварии. Поэтому дети будут сидеть в холодных квартирах.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, в детских садах температура соответствует норме, поэтому они принимают воспитанников 11 января.
— Те школы, воздух в которых из-за большого объема помещений не прогрелся до требуемой отметки, 11 января будут осуществлять образовательный процесс в дистанционном режиме. Родители учеников своевременно уведомлены о формате работы учебных заведений, — отметили в городской администрации.
Между тем, коммунальщики завершили замену дырявого трубопровода на улице Ополченской. Работы начались днем в среду и закончились ночью. Был заменен трехметровый участок теплосети. В ночные часы после завершения сварочных работ специалисты приступили к заполнению системы теплоносителем и восстановлению подачи ресурса в дома жителей Тракторозаводского района, которые в сильный мороз остались без тепла в квартирах.
В четыре часа 11 января тепло начало поступать в дома и социальные объекты северной части города. Сейчас продолжается выравнивание давления во внутридомовых сетях. Волгоградцев просят при необходимости пустить сотрудников УК и ТСЖ в свои квартиры, в которых проходят участки систем отопления.
— Обслуживающий персонал в больницах, детских садах и школах находится на местах, обеспечивая работу систем отопления отдельных зданий. Слесари управляющих компаний устраняют завоздушивание в жилых домах, — добавили чиновники.
Напомним, коммунальная авария произошла днем 10 января на улице Ополченской. Она оставила без тепла 219 домов, 8 больниц и 8 образовательных учреждений. На месте ЧП начал работу оперативный штаб.