На севере Волгограда школы ушли на дистант 11 января

Между тем, коммунальщики завершили замену дырявого трубопровода на улице Ополченской. Работы начались днем в среду и закончились ночью. Был заменен трехметровый участок теплосети. В ночные часы после завершения сварочных работ специалисты приступили к заполнению системы теплоносителем и восстановлению подачи ресурса в дома жителей Тракторозаводского района, которые в сильный мороз остались без тепла в квартирах.