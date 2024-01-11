В Омске скончалась видный музыкальный педагог и хормейстер Ольга Шадт

«Старший хор, сводный хор школы за 26 лет, что с ним работала Ольга Ивановна, приобрел свое особое, в высшей степени интеллигентное звучание. Работать с Ольгой Ивановной было радостно, а видеть, как ее удивительно искренние руки хорового дирижера управляют детскими голосами и сердцами, — незабываемо», — говорится в сообщении ДШИ № 1.