В Омске скончалась видный музыкальный педагог и хормейстер Ольга Шадт

Она 47 лет учила детей музыке, руководила хором, преподавала вокал и руководила вокальными ансамблями.
«Старший хор, сводный хор школы за 26 лет, что с ним работала Ольга Ивановна, приобрел свое особое, в высшей степени интеллигентное звучание. Работать с Ольгой Ивановной было радостно, а видеть, как ее удивительно искренние руки хорового дирижера управляют детскими голосами и сердцами, — незабываемо», — говорится в сообщении ДШИ № 1.
Ее кончина была внезапной, а множество творческих планов остались нереализованными. Скончалась педагог в 71 год.
Прощание с Ольгой Шадт состоится в пятницу, 12 января, в 12 часов в Воскресенском военном соборе Омска.
Редакция «МК в Омске» выражает соболезнования родным и близким Ольги Ивановны.
Ранее мы писали, что в Омске скончался педагог из другой сферы — известный тренер по самбо и дзюдо Сергей Манаков. Среди воспитанников Манакова многие добились высоких результатов.
Также мы сообщали, что в Омске ушел из жизни тренер по тхэквондо, президент Федерации традиционного тхэквондо Омской области Алмаз Герфанов.