Белорусский паспорт занял 64 место в рейтинге самых ценных паспортов мира

Уточняется, что данный рейтинг основан на том, сколько именно стран по безвизовому режиму можно посетить по паспорту той или иной страны. Что касается первого места, то его заняли сразу шесть стран. Речь идет про Испанию, Германию, Францию. Также называются Сингапур, Япония, Италия. Так, с паспортами названных стран можно посетить 194 страны мира по безвизу. Второе место заняли Швеция, Южная Корея, Финляндия. С паспортами данных стран можно посетить 193 страны. Белорусский паспорт оказался на 64 месте. Сказано, что с ним можно по безвизу посетить 81 страну мира.