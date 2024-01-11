Одиссей и Мариэлла: в ЗАГСе назвали необычные имена детей за декабрь 2023 года

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области перечислили популярные и необычные имена детей, родившихся в декабре 2023 года. Всего за этот месяц родились 2044 малыша.
Детям жители региона больше начали давать старых русских имен, хотя есть и немало иностранных. Среди редких имен у мальчиков оказались Демьян, Добрыня, Елизар, Ермолай, Лука, Марс, Мирослав, Одиссей, Радмир и Ричард. У девочек — Агафья, Агриппина, Азалия, Лукерья, Мариэлла, Медина, Пелагея, Эмильяна, Юнна и Ярина.
Десятка популярных мужских имен почти не изменилась за предыдущие месяцы. В тройку лидеров вошли Александр, Михаил и Артём, далее идут Матвей, Тимофей, Лев, Роман, Андрей, Егор и Иван. Самые популярные женские имена у новорожденных девочек — Ева, София, Полина, Виктория, Варвара, Екатерина, Арина, Анна, Милана и Василиса.