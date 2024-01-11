Из Владивостока открыт новый авиарейс

Вылет из Владивостока в 17:00 (по понедельникам), в 17:55 (по пятницам), прилет в 19:25 и 20:15 соответственно. Вылет из Красноярска в 7:55 (по понедельникам) и в 8:45 (по пятницам), прилет в 16:00 и 16:55. Время указано местное для каждого аэропорта.