В Красноярске началась подготовка к расширению улицы Елены Стасовой

В марте Newslab писал о том, что мэрия нашла проектировщика реконструкции дороги — им стал АО «Гражданпроект». В задании было указано, что дорогу нужно расширить до 4 полос, обеспечить надежный водоотвод, предусмотреть современное благоустройство и озеленение. Кроме того, в ходе проектирования необходимо учесть перспективное развитие прилегающих территорий и увязать дорогу с другим проектируемым объектом — автодорогой от Елены Стасовой до Становой. Две проектируемых дороги соединятся в единую транспортную артерию, протяженностью почти 6 км, и позволят обеспечить доступность жилого района «Плодово-Ягодный». Кроме того, планируется, что строительство дороги позволит снизить автомобильную нагрузку на микрорайон Ботанический, а также выезды из него в сторону улиц Тотмина и Высотной. А в летний период магистраль станет для красноярцев альтернативным вариантом проезда к садовым товариществам.