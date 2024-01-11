Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +4 градуса, осадки ожидаются каждый день. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — +3−4, облачно с прояснениями, дождь (вероятность — 91%), ветер северный 5−8 м/с. В ночь на пятницу — от −6 до −3.
В пятницу днём — +2, пасмурно и дождливо (вероятность — 79%), ветер западный 5−6м/с. В ночь на субботу — от −4 до +2.
В субботу днём — от −1 до 0, облачно, временами снег с дождём (вероятность — 87%), ветер южный 5 м/с. В ночь на воскресенье — от −1 до +1.
В воскресенье днём — +1−2, облачно, снег с дождём (вероятность — 79%), ветер западный 5−8 м/с. В ночь на понедельник — от −2 до 0.