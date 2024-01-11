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Лёд в заливе напротив Владивостока потрескался и поплыл

Совсем недавно по нему можно было ходить.
Источник: Аргументы и факты

Днём 11 января весь лёд в Амурском заливе напротив Владивостока потрескался, куски его плавают по воде, сообщили в Telegram-канале «Город В | Владивосток».

Накануне МЧС предупреждало об опасности взлома льда, ссылаясь на данные Примгидромета. Произошло это из-за усилившегося южного ветра, а при смене ветра на северный лёд будет выносить в открытую часть залива.

Ведомства напоминают, что выходить на лёд опасно для жизни.

Синоптики Примгидромета также предрекли температурные качели на всю первую декаду января.

МЧС