Лёд в заливе напротив Владивостока потрескался и поплыл

Днём 11 января весь лёд в Амурском заливе напротив Владивостока потрескался, куски его плавают по воде, сообщили в Telegram-канале «Город В | Владивосток».
Накануне МЧС предупреждало об опасности взлома льда, ссылаясь на данные Примгидромета. Произошло это из-за усилившегося южного ветра, а при смене ветра на северный лёд будет выносить в открытую часть залива.
Ведомства напоминают, что выходить на лёд опасно для жизни.
Синоптики Примгидромета также предрекли температурные качели на всю первую декаду января.