В Лесосибирске осудят лидера запрещённой секты

В Лесосибирске осудят местного жителя, который обвиняется в организации деятельности запрещённой религиозной организации Свидетели Иеговы*. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Религиозная организация была ликвидирована в 2017 году в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Однако это не остановило местного жителя. Являясь старейшиной, он с 17 июля 2017 по 23 мая 2020 года организовал и осуществлял ведение деятельности официально ликвидированной организации вместе с другими членами, распространяя её идеологию и учение.
С помощью средств видеоконференции обвиняемый с сообщником проводил встречи с адептами религиозной организации, проповедовал, пропагандировал деятельность запрещённой организации.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении сообщника также рассматривается в суде.
* По решению Верховного суда РФ в июле 2017 года была признана экстремистской и запрещена религиозная организация «Свидетели Иеговы».
Ранее сообщалось о том, что лидеры ликвидированной Церкви последнего завета хотели компенсацию за затянувшийся судебный процесс.