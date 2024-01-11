В Лесосибирске осудят лидера запрещённой секты

Религиозная организация была ликвидирована в 2017 году в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Однако это не остановило местного жителя. Являясь старейшиной, он с 17 июля 2017 по 23 мая 2020 года организовал и осуществлял ведение деятельности официально ликвидированной организации вместе с другими членами, распространяя её идеологию и учение.