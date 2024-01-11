Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов сообщили о том, что в соцсетях появился новый вид мошенничества. Злоумышленники распространяют информацию якобы от имени министерства финансов о возмещении по депозитам от некоего «Комитета выплат», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.
Производя мнимые расчеты, мошенники называют доверчивым гражданам баснословные суммы к выплатам, которые могут поступить на карты вкладчикам, как только они оплатят небольшой взнос за юридические услуги и регистрацию заявления.
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов напоминает, что единственной организацией, занимающейся выплатами гарантийного возмещения по депозитам, является фонд. Пожалуйста, помните, что КФГД не принимает и не может принимать деньги от физических лиц ни в каком виде и размере. Задача фонда — выплата гарантийного возмещения депозиторам в случае лишения банка лицензии. Фонд никогда не требует дополнительные платежи за проведение операций или предоставление разрешительных документов. Не переводите деньги никаким организациям, требующим предоплату за услуги по выплате возмещения по депозитам», — предупредили в фонде.
Казахстанцев просят проверять официальные источники информации — официальный сайт КФГД kdif.kz для подтверждения любых уведомлений о выплатах по депозитам, не разглашать личные данные и не проходить по подозрительным ссылкам.