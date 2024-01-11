Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов напоминает, что единственной организацией, занимающейся выплатами гарантийного возмещения по депозитам, является фонд. Пожалуйста, помните, что КФГД не принимает и не может принимать деньги от физических лиц ни в каком виде и размере. Задача фонда — выплата гарантийного возмещения депозиторам в случае лишения банка лицензии. Фонд никогда не требует дополнительные платежи за проведение операций или предоставление разрешительных документов. Не переводите деньги никаким организациям, требующим предоплату за услуги по выплате возмещения по депозитам», — предупредили в фонде.