Волна тепла на Кубани будет короткой — эксперт

Циклон постепенно закроет небо плотными облаками, а ближе к вечеру вернутся дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. При этой температуре на короткое время повысится.
Температура воздуха +3…+5°. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 756 мм рт. ст., что около нормы.
В пятницу дожди переходят в мокрый снег, а затем в снег, гололедица, в начале дня около 0°.
По данным краевых синоптиков, в крае 11 января ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильный гололед. На Черноморском побережье переменная облачность. Днем местами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с, во второй половине дня местами порывы 15−17 м/с. Температура воздуха днем 3…8°.