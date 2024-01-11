Волна тепла на Кубани будет короткой — эксперт

Сегодня на территорию Кубани оказывает влияние теплый сектор очередного циклона, выходящего с севера в Черноземье — об этом в своих соцсетях рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.