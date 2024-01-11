Нерадивых «управляек» в Приморье оштрафовали на 12,5 млн рублей

Большое число проверок проводилось на основе обращений жителей, которые жаловались на плохую работу управляющих компаний. В некоторых случаях к проверкам жилищников подключаются правоохранительные и надзорные ведомства. Так, уже в январе 2024 года следственный комитет заинтересовался «Первомайской управляющей компанией-2». Жители домов на Второй Строительной считают, что некачественная работа обслуживающей организации стала причиной появления плесени в квартирах.