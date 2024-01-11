Нерадивых «управляек» в Приморье оштрафовали на 12,5 млн рублей

В Приморье в 2023 году заведено 181 административное дело на обслуживающие организации и объявлено более 1100 предостережений — такие итоги подвела Государственная жилищная инспекция Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
Контролирующее ведомство организовало около 400 проверок соблюдения жилищного законодательства управляющими компаниями и ТСЖ. Основные нарушения, которые выявили инспекторы — неверный порядок размещения информации в государственной информационной системе ЖКХ и ведение бизнеса по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Большое число проверок проводилось на основе обращений жителей, которые жаловались на плохую работу управляющих компаний. В некоторых случаях к проверкам жилищников подключаются правоохранительные и надзорные ведомства. Так, уже в январе 2024 года следственный комитет заинтересовался «Первомайской управляющей компанией-2». Жители домов на Второй Строительной считают, что некачественная работа обслуживающей организации стала причиной появления плесени в квартирах.