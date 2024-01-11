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На Крещенскую ночь во Владивостоке не ожидаются крепкие морозы

Днем 19 января в городе похолодает до −13°C.
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 80% 754 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Приморские синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу, 19 января, в день Крещения в приморской столице. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как рассказали в Примпогоде, по предварительному прогнозу крещенская ночь обойдется без осадков и крепких морозов. Но вот днем из-за гребня антициклона ожидается похолодание и ветер. Максимальная температура воздуха достигнет −9°C, а минимальная −13°C.

Синоптики также рассказали, какой была погода на Крещение в другие года. В XXI веке во Владивостоке установились умеренные морозы, минимальные температуры воздуха составляли −10…-16°C, а максимальные −4…-9°C.

Самые морозные крещенские ночи были в 2006, 2008 и 2021 годах: минимальная температура воздуха достигла −20…-23°C, максимальная — от −11°C до −18°C. А вот самая теплая оказалась в 2010 году: −7°C ночью и 0 днем.