Вандалы повредили скульптуру «Подпись Петра I» в Воронеже

В Воронеже вандалы повредили скульптуру «Подпись Петра I» на Есенинской аллее. В городском управлении культуры в среду, 10 января, сообщили, что готовят обращение в полицию.
Сотрудники управления осмотрели поврежденный арт-объект и забрали поврежденный элемент на хранение. В ближайшее время в город приедет скульптор для решения проблемы. Восстановительные мероприятия будут проведены бесплатно.
— Просим граждан бережно относиться к элементам городского благоустройства — они создаются на бюджетные, то есть на общие средства. Ломать их, значит красть у самих себя, — подчеркнули в управлении культуры.
Как сообщало РИА «Воронеж», скульптура «Подпись Петра I» была установлена на улице Кардашова в ноябре 2023 года. Тогда же в районе дома № 41 на проспекте Революции появилась скульптурная композиция — «Сапоги Петра». В декабре 2023 года еще две скульптуры «Деньги взяты» и «Устав морской» установили возле дома № 21 на проспекте Революции и в сквере имени Бунина, напротив Никитинской библиотеки. В мэрии отмечали, что необходимость появления скульптур была обусловлена культурно-историческим наследием города и его ролью в зарождении и становлении военно-морского флота России. Скульптуры увековечили память о деятельности Петра I и будут продвигать туристический бренд «Воронеж — колыбель российского военно-морского флота».