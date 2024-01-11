Вандалы повредили скульптуру «Подпись Петра I» в Воронеже

Как сообщало РИА «Воронеж», скульптура «Подпись Петра I» была установлена на улице Кардашова в ноябре 2023 года. Тогда же в районе дома № 41 на проспекте Революции появилась скульптурная композиция — «Сапоги Петра». В декабре 2023 года еще две скульптуры «Деньги взяты» и «Устав морской» установили возле дома № 21 на проспекте Революции и в сквере имени Бунина, напротив Никитинской библиотеки. В мэрии отмечали, что необходимость появления скульптур была обусловлена культурно-историческим наследием города и его ролью в зарождении и становлении военно-морского флота России. Скульптуры увековечили память о деятельности Петра I и будут продвигать туристический бренд «Воронеж — колыбель российского военно-морского флота».