Обыски проводят в МФЦ Петербурга по делу о незаконной регистрации 3000 мигрантов

Полицейские выявили канал нелегальной миграции на территории Петербурга и Ленобласти. Как выяснили сотрудники собственной безопасности Главка, к этому причастны два участковых из Кировского района Северной столицы. Они за деньги делали поддельные документы для иностранцев и с 2020 года незаконно поставили на учет более трех тысяч мигрантов. В рамках дела 11 января проводятся масштабные обыски по местам жительства и работы подозреваемых, а также в ряде МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.