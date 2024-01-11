Обыски проводят в МФЦ Петербурга по делу о незаконной регистрации 3000 мигрантов

Полицейские выявили канал нелегальной миграции на территории Петербурга и Ленобласти. Как выяснили сотрудники собственной безопасности Главка, к этому причастны два участковых из Кировского района Северной столицы. Они за деньги делали поддельные документы для иностранцев и с 2020 года незаконно поставили на учет более трех тысяч мигрантов. В рамках дела 11 января проводятся масштабные обыски по местам жительства и работы подозреваемых, а также в ряде МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— После окончания патента на временное осуществление трудовой деятельности или окончания срока временного пребывания на территории страны злоумышленники оформляли на иностранцев несуществующие протоколы об административных правонарушениях, что позволяло избегать правонарушителям депортации, — добавили в ведомстве.
Благодаря работе сотрудников собственной безопасности удалось получить улики для привлечения участковых к ответственности. Собранные материалы передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела.