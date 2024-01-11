Строитель из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею 3 млн рублей

Нижегородец Сергей И. выиграл 3 млн рублей в 1090-м тираже гослотереи «Большое Спортлото». Об этом сообщает пресс-служба лотереи.
«Перед сном я решил проверить результаты тиража. Когда увидел выигрыш, конечно, был в восторге и сразу же сказал жене, что нужно ехать в лотерейный центр в Москву, — рассказал он. — Я заметил, когда покупаешь билет, а потом ждешь выигрыша — ничего не выходит. В этот раз я купил случайный билет и даже не думал о победе».
Сергей по профессии строитель. Он любит отдыхать загородом, часто выезжает на рыбалку. Выигрыш в лотерею он потратит на покупку нового семейного авто.
Напомним, жители Нижегородской области за год выиграли в лотереи более 60 млн рублей.