Строитель из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею 3 млн рублей

«Перед сном я решил проверить результаты тиража. Когда увидел выигрыш, конечно, был в восторге и сразу же сказал жене, что нужно ехать в лотерейный центр в Москву, — рассказал он. — Я заметил, когда покупаешь билет, а потом ждешь выигрыша — ничего не выходит. В этот раз я купил случайный билет и даже не думал о победе».