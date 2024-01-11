В Новосибирской области из-за снежных заносов отменили автобусные рейсы

Так, 11 января в Куйбышевском районе были отменены утренние рейсы «Куйбышев-Зоново-Елизаветинка-Угурманский» и «Куйбышев-Гжатск-Степановка». В Венгеровском районе рейс «Венгерово — 1-я Петропавловка — Бровничи» из-за снежных переметов не доехал до конечного пункта. В Тогучинском районе было отменено два утренних рейса «Тогучин-Степногутово».



«ТУАД выдано оперативное план-задание на ликвидацию снежных переметов. Работы выполнены, транспорт пошел», — говорится в сообщении.



Ранее из-за плохой видимости 10 января трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и «Новосибирск- Ленинск-Кузнецкий» были перекрыты до 7:00 11 января.



Как писал «Ъ-Сибирь», ограничение движения для пассажирских автобусов и такси сегодня вчера также вводили в Омской области. В настоящее время движение возобновлено.