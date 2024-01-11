Мошенники начали использовать нейросети для обмана воронежцев

— На первом этапе преступники взламывают аккаунты Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосований. Затем они скачивают сохраненные голосовые сообщения и создают новые сообщения с нужным контекстом. В конечном итоге они рассылают эти сообщения в личные и групповые чаты с просьбой об одолжении большой суммы денег, подкрепляя их сгенерированными голосовыми сообщениями и отфотошопленными банковскими картами с поддельными именами получателей, — пояснили в полиции.