Мошенники начали использовать нейросети для обмана воронежцев

Воронежцев предупреждают: в социальных сетях и мессенджерах появился новый вид мошенничества. Злоумышленники с помощью искусственного интеллекта создают голосовые обращения от имени владельца взломанного аккаунта и вымогают деньги у его контактов, прикрепляя фото банковской карты с именем и фамилией. Об этом рассказали в официальном канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
— На первом этапе преступники взламывают аккаунты Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосований. Затем они скачивают сохраненные голосовые сообщения и создают новые сообщения с нужным контекстом. В конечном итоге они рассылают эти сообщения в личные и групповые чаты с просьбой об одолжении большой суммы денег, подкрепляя их сгенерированными голосовыми сообщениями и отфотошопленными банковскими картами с поддельными именами получателей, — пояснили в полиции.
РИА «Воронеж» ранее рассказывало о схеме мошенников, при которой злоумышленники предлагают жертвам горящие туры, а также авиа- или железнодорожные билеты с большими скидками.