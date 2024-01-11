Метель ожидается в Иркутске

Иркутская область, НИА-Байкал. По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Иркутской области ожидается переменная облачность, ночью небольшой, днем небольшой и умеренный снег, в северных, верхнеленских районах местами сильный снег.