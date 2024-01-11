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Метель ожидается в Иркутске

Иркутская область, НИА-Байкал. По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Иркутской области ожидается переменная облачность, ночью небольшой, днем небольшой и умеренный снег, в северных, верхнеленских районах местами сильный снег.
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 80% 754 мм рт. ст. +4°
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, утром и днем в западных, северо-западных, центральных, южных, верхнеленских районах 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с, метели.

Температура ночью −13,-18°, при прояснении −23,-28°, в верхнеленских, Катангском, северо-восточных, Усть-Кутском, Киренском районах −27,-32°, при прояснении −37,-42°, днем −7,-12°, местами 0,-5°, в северных, верхнеленских районах местами −21,-26°, на Крайнем Севере до −35°.

В Иркутске ночью переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура −14,-16°, днем облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-западный 6−11 м/с, порывы 15−20 м/с, метель, температура −3,-5°.