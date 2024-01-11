Названы самые популярные у нижегородцев автобусные маршруты

Пять автобусных маршрутов признаны самыми популярными среди нижегородцев по итогам декабря. Подробнее о них рассказала специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.
Это А-90, Т-45, А-48, Т-81 и Т-83. При этом А-90 остается неизменным лидером по пассажиропотоку, а вся пятерка популярных маршрутов остается неизменной на протяжении нескольких месяцев.
«Лидером среди популярных трамваев, как и месяцем ранее, стал маршрут № 417. Также востребованы у пассажиров трамваи № 3, 8, 21 и 27».
Среди троллейбусов спросом пользуются маршруты № 14, 31, 10, 13 и 4.
Популярность маршрутов определяется по количеству оплаченных поездок, зарегистрированных системой «Ситикард».
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут сегодня заметить сбои в работе общественного транспорта в связи с заторами и ДТП.