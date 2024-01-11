Обильный снег свалится на Владивосток в самый неудобный день — по часам

Обильный снег свалится на Владивосток в самый неудобный день. На метеорологическом портале Gismeteo дали прогноз на конец недели по часам.
По данным портала, уже в это воскресенье, 14 января, на Владивосток обрушится снегопад. Начнется он с 10:00 утра, а закончится только к вечеру — в 17:00. При этом, максимальный удар осадков обещают в обед — 13:00 часов.
Температура воздуха в воскресенье будет на уровне −5 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до −13.
Горожан, особенно водителей, просят учитывать обстановку на дорогах в связи с осадками.