В Красноярске снизились цены на куриные яйца

По данным издания, в некоторых магазинах яйца стоят чуть больше ста рублей. Хотя в декабре ценник доходил до 160 рублей. Из-за этого яйца даже начали продавать поштучно. Стоило такое удовольствие 11−12 рублей за штуку. Сейчас ценник упал из-за того, что в части магазинов закупили слишком много яиц, но подорожание скоро снова может случиться.