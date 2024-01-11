Главные новости 11 января

Путин объяснил рост цен на куриные яйца в России

В стране выросли цены на куриные яйца, так как россияне стали их больше покупать, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.



США возобновили импорт нефти из России после перерыва в 1,5 года

Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций.



Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

Ранее Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным и конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он.



Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля

Решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.



Эквадор передаст США старую российскую технику в обмен на новую

О планах сообщили на фоне неспокойной ситуации внутри страны из-за мятежа мафии.