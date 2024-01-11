Завтра в Красноярске запустят «суриковский» автобус и проведут пешеходную экскурсию

В пятницу, 12 января, в краевом центре стартует XVIII Зимний суриковский фестиваль искусств. В его программе запланированы события и мероприятия различных жанров: выставки, концерты, иммерсивные экскурсии, квизы и квесты.
Так, в день открытия фестиваля от Железнодорожного вокзала отправится особенный «суриковский» автобус по маршруту № 55. Узнать его можно будет по репродукции картины Василия Сурикова «Взятие снежного городка», нанесенной на борта транспортного средства. В салоне автобуса размещены плакаты с QR-кодом, отсканировав который пассажиры смогут прослушать аудиоспектакль, повествующий о жизни художника.
Кроме того, пассажиры первого рейса автобуса смогут посетить пешеходную экскурсию по Торгашино, где родилась мать Василия Сурикова Прасковья Федоровна. Завершится экскурсия в храме, освященном в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость (ул. Тургенева, 29а).
В администрации Красноярска обращают внимание, что возможность посетить экскурсию будут иметь только пассажиры первого рейса автобуса и только по направлению от Железнодорожного вокзала. В телеграм-канале мэрии Красноярска сообщается, что в рейс автобус отправится в 12 часов.
Напомним, суриковский фестиваль пройдет с 12 по 24 января. С его программой можно познакомиться по ссылке.