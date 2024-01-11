Завтра в Красноярске запустят «суриковский» автобус и проведут пешеходную экскурсию

Так, в день открытия фестиваля от Железнодорожного вокзала отправится особенный «суриковский» автобус по маршруту № 55. Узнать его можно будет по репродукции картины Василия Сурикова «Взятие снежного городка», нанесенной на борта транспортного средства. В салоне автобуса размещены плакаты с QR-кодом, отсканировав который пассажиры смогут прослушать аудиоспектакль, повествующий о жизни художника.