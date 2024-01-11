Владимир Путин поздравил со 100-летием бабушку из Омской области

В пресс-службе Минтруда РФ рассказали о том, что президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравили жительницу Азовского района Омской области со столетием.
Именинница Анна Фандо — ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда. Лично поздравить с юбилеем бабушку приехали глава района и представители территориального органа Министерства труда. Посетители передали бабушке поздравления от президента РФ и губернатора Омской области.
Гостям Фандо поведала нелёгкую историю своей жизни за чашечкой чая. Более 60 лет Анна Васильевна проработала бухгалтером в Азовском колхозе. Вместе с мужем они воспитали двоих детей. Несмотря на возраст, пенсионерка ведёт активную жизнь — смотрит хоккей, занимается физическими упражнениями и много читает.