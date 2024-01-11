Владимир Путин поздравил со 100-летием бабушку из Омской области

Гостям Фандо поведала нелёгкую историю своей жизни за чашечкой чая. Более 60 лет Анна Васильевна проработала бухгалтером в Азовском колхозе. Вместе с мужем они воспитали двоих детей. Несмотря на возраст, пенсионерка ведёт активную жизнь — смотрит хоккей, занимается физическими упражнениями и много читает.