Хабаровск простится со спортсменом-паралимпийцем Андреем Лебединским

Участвовал в паралимпийских играх с 1990 года, завоевывал награды. Поставил мировой рекорд в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров в 1996 году в Атланте. На его счету четыре золотые медали на Паралимпийских играх, 12 золотых медалей на Чемпионатах мира, 10 золотых медалей на Чемпионатах Европы, серебряные и бронзовые награды. Его достижения отмечены государственными наградами, почетными званиями и медалями, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.