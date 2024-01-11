Хабаровск простится со спортсменом-паралимпийцем Андреем Лебединским

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, заслуженный мастер спорта умер на 61-м году жизни. Он родился в Хабаровске, окончил школу, поступил в Хабаровский государственный институт физической культуры, получил специальность тренера-преподавателя по стрелковому спорту.
Участвовал в паралимпийских играх с 1990 года, завоевывал награды. Поставил мировой рекорд в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров в 1996 году в Атланте. На его счету четыре золотые медали на Паралимпийских играх, 12 золотых медалей на Чемпионатах мира, 10 золотых медалей на Чемпионатах Европы, серебряные и бронзовые награды. Его достижения отмечены государственными наградами, почетными званиями и медалями, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.
Проститься с Андреем Анатольевичем можно будет 12 января с 12:00 до 12:30 в ритуальном зале Спецкомбината (улица Карла Маркса, 168).