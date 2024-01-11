Откровенно о минусах отдыха в Сочи в новогодние праздники рассказала российская туристка

Ольга считает, что, возможно, если бы погода не подвела, то ее отзыв об отдыхе на кубанском курорте был бы позитивнее. Но пока она уверена, что приезжать на Новый год в Сочи — не самое лучшее решение. Туристка считает, что на Черное море лучше приезжать летом, когда море теплое, или в межсезонье, когда туристов мало.