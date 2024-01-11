Откровенно о минусах отдыха в Сочи в новогодние праздники рассказала российская туристка

Туристка Ольга назвала три причины, из-за которых считает, что на Новый год в Сочи лучше не приезжать. Среди них — высокие цены, очереди отдыхающих и ненастная погода. О минусах отдыха на курорте в новогодние каникулы путешественница рассказала SOCHI1.RU (18+).
С гигантскими очередями из туристов и местных жителей Ольге пришлось сталкиваться почти повсеместно. В «Сочи Парке», где девушка встречала Новый год, в праздник действует сниженный тариф на билеты. В новогоднюю ночь, по словам девушки, на территории популярной зоны отдыха было не протолкнуться.
— На все аттракционы были очереди. Получается, три минуты катаешься, а полчаса стоишь и ждешь. Мне это не понравилось совсем, — поделилась Ольга.
Людей в парке было так много, все кричали, играла музыка, поэтому, когда транслировалась речь президента и били куранты, девушка ничего не услышала.
Во время поездки на Красную Поляну девушку удивило то, что электрички заполнены «под завязку». В итоге туристке пришлось ехать стоя. На горнолыжном курорте было много отдыхающих, рестораны увеличили время обслуживания на 40−50 минут, что тоже не понравилось гостье.
Неприятно поразили туристку и высокие цены, которые, кажется, на период новогодних праздников выросли в разы. Например, цены на авиабилеты. ски-пассы на подъемники.
— Прогулочный ски-пасс стоит так, как в дни после праздников стоит покататься, почти 3000 рублей. Многие жалуются, что не все трассы открыты — снегопады, плохая видимость. Я даже решила не кататься в этом году и сэкономить деньги, — уточнила туристка.
В программу новогодних каникул девушка включила поездку в Абхазию, но была также неприятно поражена очередями на таможне.
Не повезло Ольге на отдыхе и с погодой. В Сочи на новогодних выходных погодные условия менялись каждые два дня — солнце и тепло чередовались с погодным «апокалипсисом», когда невозможно было выйти из гостиницы из-за шквального ветра и осадков.
— Такой поток воды, что по дорогам текут реки, сходят оползни. Любая одежда тут же становится мокрой, и ветер пронизывает до костей. В такую погоду не погуляешь, а сходить в этом городе, в общем-то, и некуда. В такие дни я гуляла по торговому центру и скучала, — рассказывает туристка.
Ольга считает, что, возможно, если бы погода не подвела, то ее отзыв об отдыхе на кубанском курорте был бы позитивнее. Но пока она уверена, что приезжать на Новый год в Сочи — не самое лучшее решение. Туристка считает, что на Черное море лучше приезжать летом, когда море теплое, или в межсезонье, когда туристов мало.
Рассказ туристки бурно обсуждается в соцсетях. Справедливости ради стоит отметить, что многие туристы в комментариях высказались об отдыхе в Сочи в новогодние каникулы самым лестным образом, отметив, что атмосфера на кубанском курорте была по-настоящему веселой и праздничной. И что город радушно принимает туристов, а уж по красоте, уверены россияне, с новогодним Сочи невозможно сравнивать никакой другой город.