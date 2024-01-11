Движение в районе Комсомольской площади ограничат с 15 января до 30 апреля из-за строительных работ

Движение транспорта будет ограничено в районе Комсомольской площади с 15 января до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.