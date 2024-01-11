Движение в районе Комсомольской площади ограничат с 15 января до 30 апреля из-за строительных работ

«С 15 января до 30 апреля 2024 года на участке Комсомольской площади в районе д. 1а, стр. 4 будет недоступна для движения одна из пяти полос», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением строительных работ.
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«С 15 января до 30 апреля 2024 года на участке Комсомольской площади в районе д. 1а, стр. 4 будет недоступна для движения одна из пяти полос», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением строительных работ.