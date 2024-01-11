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Движение в районе Комсомольской площади ограничат с 15 января до 30 апреля из-за строительных работ

Движение транспорта будет ограничено в районе Комсомольской площади с 15 января до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Транспорт
Источник: РИА "Новости"

«С 15 января до 30 апреля 2024 года на участке Комсомольской площади в районе д. 1а, стр. 4 будет недоступна для движения одна из пяти полос», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это связано с проведением строительных работ.

строительство