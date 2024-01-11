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Что дальше — оттепели или морозы? Главный синоптик Петербурга рассказал, к чему готовиться

В Петербурге в ближайшее время ожидаются морозы.
Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 75% 755 мм рт. ст. +4°

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале показал, как выглядит 11 января на радаре причина нашей погоды.

«Холодный атмосферный фронт прошёл через Санкт-Петербург, и погоду начинает определять тыл циклона с сильным ветром северного, северо-восточного направления».

пишет Колесов

Еще в 7 утра температура воздуха в Петербурге была около нуля, а уже к 8:30 упала до минус 4−5 градусов — «такой большой холод заходит на территорию Ленинградской области с севера». После обеда температура будет понижаться, а ветер ослабеет только к вечеру.

«Оттепелей в ближайшее время больше не будет, так что настраиваемся на очередной зимний период с морозами», — добавляет Колесов.