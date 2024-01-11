Что дальше — оттепели или морозы? Главный синоптик Петербурга рассказал, к чему готовиться

Еще в 7 утра температура воздуха в Петербурге была около нуля, а уже к 8:30 упала до минус 4−5 градусов — «такой большой холод заходит на территорию Ленинградской области с севера». После обеда температура будет понижаться, а ветер ослабеет только к вечеру.