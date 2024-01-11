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Существует ли станция-призрак, рассказали в нижегородском метро

Речь идет о станции «Ярмарка».

Есть версия, что в метро Нижнего Новгорода есть станция-призрак. Так ли это на самом деле, рассказало «Нижегородском метро» в соцсети.

Речь идет о станции «Ярмарка», строительство которой на площади Ленина началось в 1993 году, даже был установлен тоннелепроходческий щит. Н начались проблемы с финансированием, и стройку заморозили. Через шесть лет ее ликвидировали.

«Здесь нет никаких туннелей и ответвлений. Всё, что вам рассказывали про станцию-призрак, — это всего лишь миф, легенда», — говорится в ролике.

метро