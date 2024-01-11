Распадская упростила процесс выдачи спецодежды и СИЗов для горняков

Распадская угольная компания (РУК) реализует проект, который позволяет автоматизировать и упорядочить процедуру выдачи спецодежды и СИЗов. Для этого на предприятиях устанавливают специальные информационные киоски, работающие на базе программы Abie. Прикладывая к считывателю на мониторе личный пропуск, сотрудник попадает в цифровой личный кабинет. Там он получают актуальную информацию о том, за какими видами спецодежды и СИЗов ему нужно обратиться на склад.
Система автоматически информирует работника о необходимости получить спецодежду и рекомендует время выдачи (сообщает, когда на складе свободно). В личном кабинете можно актуализировать свои размеры, получить информацию о работе пунктов выдачи, их загруженности и местонахождению. Кроме того, есть возможность сформировать предварительный заказ на склад, указав удобную дату. Личный кабинет привязан к мобильным номерам сотрудников. Напоминания о необходимости получить те или иные СИЗы на складе они также получают в SMS-сообщениях.
Благодаря использованию цифровой программы на складах компании исчезла очередность. Также это облегчило работу кладовщиков, которые теперь ежедневно получают свежую выкладку, — кому, в каких количествах и какого размера выдавать те или иные СИЗы, обувь, спецодежду. Исчезла вероятность, что спецодежды нужного размера или конкретных СИЗов не окажется на складе.
Информационные киоски уже установили на шахтах «Распадская-Коксовая» и «Алардинская и ЦОФ “Абашевская”. На очереди — остальные предприятия Распадской угольной компании.
На базе программного обеспечения Abie на шахтах Распадской также работают вендинговые аппараты. Компания начала применять их четыре года назад первой в Кузбассе. С помощью вендинговых аппаратов горняки в любое время получают очки, перчатки, респираторы, беруши и другие средства защиты. Автоматизированная выдача ведется круглосуточно, независимо от графиков работы складов. Одновременно компания расширяет ассортимент и улучшает качество спецодежды и СИЗов.
Реклама ПАО Распадская.