Распадская упростила процесс выдачи спецодежды и СИЗов для горняков

Система автоматически информирует работника о необходимости получить спецодежду и рекомендует время выдачи (сообщает, когда на складе свободно). В личном кабинете можно актуализировать свои размеры, получить информацию о работе пунктов выдачи, их загруженности и местонахождению. Кроме того, есть возможность сформировать предварительный заказ на склад, указав удобную дату. Личный кабинет привязан к мобильным номерам сотрудников. Напоминания о необходимости получить те или иные СИЗы на складе они также получают в SMS-сообщениях.