Омскую область ждут температурные перепады от −35 до −4 градусов

Таковы данные опубликованные на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Так в ночь на пятницу, 12 января, столбики термометров опустятся до отметок в −25…-30 градусов. Местами будет до −35.
Днём 12 января ожидается от −14 до −19 градусов и небольшой снег. Такая же температура будет и ночью субботы, 13 января, лишь в некоторых районах похолодает до −24.
А вот днём в субботу в регионе потеплеет до −4…-9 градусов. Также ожидаются осадки в виде снега, местами — метель.
В воскресенье, 14 января, в течение дня снова прогнозируется понижение температуры воздуха. Но при этом всё также будет снег и метель. На дорогах возможны снежные заносы.
Напомним, что из-за метели, которая обрушилась на Омскую область накануне, некоторые трассы были перекрыты. А спасатели за сутки вызволили из снежного плена два легковых автомобиля и «скорую».