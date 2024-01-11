В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта

Для жителей Самары запустили систему скидок для оплаты проезда — пакетные тарифы. Подключить их можно в офисе Объединенной транспортной карты или на портале «Карта жителя Самарской области».
— Для удаленного подключения пакетного тарифа нужно авторизоваться на портале, нажать на серию «Транспортная карта» и «Сменить серию». Выбрать Самару, нужный пакет и отправить заявку на смену серии. После транспортную карту можно пополнить на необходимую сумму, — сообщили в правительстве Самарской области.
пишет 63.ру. Предложение действует по 31 марта 2024 года. Сейчас их доступно 4 вида:
на 5 поездок — в 170 рублей (стоимость одной поездки — 34 рубля);
на 10 поездок — 335 рублей (33,5 рубля);
на 20 поездок — 660 рублей (33 рубля);
на 40 поездок — 1280 рублей (32 рубля).