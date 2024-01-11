В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта

— Для удаленного подключения пакетного тарифа нужно авторизоваться на портале, нажать на серию «Транспортная карта» и «Сменить серию». Выбрать Самару, нужный пакет и отправить заявку на смену серии. После транспортную карту можно пополнить на необходимую сумму, — сообщили в правительстве Самарской области.