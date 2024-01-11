Утверждены даты проведения фестиваля «МИР Сибири» в 2024 году

Утверждены даты юбилейного фестиваля «МИР Сибири» в 2024 года. Он пройдет с 11 по 14 июля. Вход на фестиваль и все концерты, как и прежде, свободный для всех желающих погрузиться в мир этники, музыки и ремесел.
«В посёлке Шушенское Красноярского края соберутся ценители этники и фольклора, чтобы на 4 дня погрузиться в мир Музыки, мир Ремёсел, МИР Сибири», — сообщают организаторы.
Напомним, в июле 2023 года фестиваль посетили 77,5 тысяч человек. Любители этники съезжались в Шушенское из разных уголков страны — Москва, Питер, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Тыва, Хакасия… Для них было организовано 10 локаций и 300 мероприятий, каждый мог найти для себя занятие по душе.