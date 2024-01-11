Волгоград встречает старый Новый год со снегом и лютым морозом

Волгоград слегка отошел от метели и январского снегопада и погрузился в настоящую зимнюю сказку. Город встречает старый Новый год со снегом и крепким морозом. Впервые за эту зиму белое покрывало вмиг не превратилось в грязную кашу, хотя температура за сутки скачет на 20 градусов плюс-минус. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с улиц красивого заснеженного Волгограда.
Хотя сугробы и доставили волгоградцам массу неудобств, а дворникам добавили тяжелой работы, город в снегу — это красиво. И увидеть его таким удается очень редко.
В ближайшие дни снежная сказка никуда не денется. Днем в Волгограде будет чуть ниже нуля. В ночь на 13 января ударит мороз до 23 градусов, по области местами до минус 29 градусов.