В Татарстане создали оргкомитет по подготовке Игр стран БРИКС

Организация должна будет разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнования, анализировать и контролировать ход его реализации и целевое использование финансирования, обеспечивать взаимодействие органов власти разных уровней и оценивать эффективность их работы.



Главой оргкомитета стал сам раис Татарстана Рустам Минниханов. Его заместителями являются глава аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров и мэр Казани Ильсур Метшин. Также в состав комитета включены руководители и сотрудники министерств и ведомств региона, главы муниципалитетов и ректоры вузов.



Напомним, Игры стран БРИКС состоятся в Казани в июне этого года.



«Ъ-Казань».