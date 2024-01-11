Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Татарстане создали оргкомитет по подготовке Игр стран БРИКС

Власти Татарстана создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению Игр стран БРИКС. Указ об этом подписал глава региона Рустам Минниханов.
Источник: Коммерсантъ

Организация должна будет разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнования, анализировать и контролировать ход его реализации и целевое использование финансирования, обеспечивать взаимодействие органов власти разных уровней и оценивать эффективность их работы.

Главой оргкомитета стал сам раис Татарстана Рустам Минниханов. Его заместителями являются глава аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров и мэр Казани Ильсур Метшин. Также в состав комитета включены руководители и сотрудники министерств и ведомств региона, главы муниципалитетов и ректоры вузов.

Напомним, Игры стран БРИКС состоятся в Казани в июне этого года.

«Ъ-Казань».