Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновления

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется приобрести 50 единиц оборудования в РКБ им. Семашко, одну — в Евпаторийскую городскую больницу, четыре единицы — в Джанкойскую ЦРБ, 16 — в Керченскую больницу № 1, две единицы — в Симферопольскую больницу № 7, 21 единицу — в Феодосийский медцентр. Среди наиболее значимого оборудования стоит отметить магнитно-резонансный томограф для Джанкойской ЦРБ.