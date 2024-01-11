Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновления

«В 2024 году в рамках нацпроекта “Здравоохранение” планируется завершить строительство двух поликлиник в Симферополе, расположенных на улице Балаклавская и в поселке ГРЭС», — сообщил министр.
Кроме того, по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется закупить оборудование для городской больницы Судака и и Сакской районной больницы.
Также будут куплены 44 автомобиля для больниц Алушты, Бахчисарая, Белогорска, Джанкоя, Керчи, Судака, Феодосии, Красноперекопска, Симферополя и Симферопольского, Красногвардейского, Ленинского, Первомайского, Сакского, Советского и Черноморского районов.
В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» оборудованием будут дооснащены Республиканская детская клиническая больница и Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. Ефетова.
По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется приобрести 50 единиц оборудования в РКБ им. Семашко, одну — в Евпаторийскую городскую больницу, четыре единицы — в Джанкойскую ЦРБ, 16 — в Керченскую больницу № 1, две единицы — в Симферопольскую больницу № 7, 21 единицу — в Феодосийский медцентр. Среди наиболее значимого оборудования стоит отметить магнитно-резонансный томограф для Джанкойской ЦРБ.
В рамках целевой программы «Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» в 2024 году планируется завершить модернизацию Республиканской детской клинической больницы, капремонт поликлиники Республиканской клинической больницы им. Семашко, капремонт структурного подразделения Симферопольской городской детской клинической больницы (по улице Лескова, 35) с благоустройством и ограждением территории.
Капитальный ремонт сделают в хирургическом отделении № 1 Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6, здании Центра профилактики и борьбы со СПИДом, здании роддома и оперблока Симферопольской центральной районной клинической больницы. Запланировано строительство модульного здания для эндоваскулярной операционной Симферопольской больницы № 7, дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии им. Ефетова, а также модульных врачебных амбулаторий в селах Веселое, Солнечная долина, Дачное, Лесное и Переваловка Судакского городского округа.
Кроме того, капитально отремонтируют врачебную амбулаторию в селе Горностаевка Ленинского района, а в Керчи — поликлинику № 2 Ленинской ЦРБ, три корпуса городской больницы № 3, филиал Центра крови, родильного дома, инфекционное и отделение педиатрии № 1 городской детской больницы.
В Алуште капитальный ремонт проведут в первом и втором корпусах Центральной городской больницы. В списке помещения стоматологического отделения, бактериологической лаборатории ЦГБ Красноперекопска, а также Воинской и Красноармейской врачебных амбулаторий.
Запланировано строительство модульного здания для размещения компьютерного томографа и приобретение оборудования в Бахчисарайскую ЦРБ. Капремонт предусмотрен в инфекционном отделении Белогорской ЦРБ, а в поселке Зуя Симферопольского района — строительство модульной поликлиники.
Проводится лицензирование установленного ангиографического комплекса в Джанкойской ЦРБ, завершится капремонт отделения сестринского ухода в поселке Азовское и ФАПа в селе Бородино, добавил Скорупский.
Также будут построены подстанции скорой медицинской помощи в поселках Зуя, Черноморское, Ленино, Гвардейское, селе Плодовое Нижнегорского района, городах Саки, Евпатория и Судак.
«Введение перечисленных объектов в эксплуатацию позволит создать комфортные условия труда специалистов, обеспечить качество и доступность медицинской помощи для населения», — резюмировал Константин Скорупский.