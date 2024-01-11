В КузГТУ создают самосвал-беспилотник челночного типа

Грузоподъёмность машины составит 220 т. Предполагается, что схему передвижения автосамосвала зададут в цифровой платформе траекториями. Техника сможет работать без участия оператора, что исключит манёвры под погрузкой и на отвале и уменьшит эксплуатационные и топливные расходы на перевозку горной массы.