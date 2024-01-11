В КузГТУ создают самосвал-беспилотник челночного типа

Заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу Андрей Панов в своём телеграм-канале рассказал, что в Кузбассе разрабатывают самосвал-беспилотник челночного типа. Над проектом работают учёные КузГТУ и КАМАЗ.
Грузоподъёмность машины составит 220 т. Предполагается, что схему передвижения автосамосвала зададут в цифровой платформе траекториями. Техника сможет работать без участия оператора, что исключит манёвры под погрузкой и на отвале и уменьшит эксплуатационные и топливные расходы на перевозку горной массы.
Учёные КузГТУ уже завершили второй этап теоретических изысканий, исследовательские работы должны начаться в феврале. В рамках проекта также откроют две лаборатории, где будут изготавливать ключевые элементы будущего самосвала-беспилотника, включая техпроект систем движения и диспетчеризации.
Мы писали, что в ноябре беспилотная модель КАМАЗа «Атлант 49» проходит доработку в научно-техническом центре в Набережных Челнах.