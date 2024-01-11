Во всех свердловских больницах появилась важная вакцина для детей

Как рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Александр Харитонов, прививочная кампания официально возобновлена. На данный момент медики использовали уже около 10% от всего объема вакцины.
В минздраве напоминают, что комплексная прививка от кори, краснухи и паротита делается дважды: в возрасте от года до года и трех месяцев, а после этого — в шесть лет. Иммунитет после вакцинации сохраняется около 15 лет.
Ранее ЕАН писал, что в регионы РФ в скором времени поступит свыше 415 тыс. доз вакцины от кори. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил о запуске соответствующей закупки.
Согласно данным «РТС Тендер», первоначальная сумма закупки составляет 18,5 млн рублей. Самый большой объем вакцины достанется Московской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областям, Пермскому краю. На Среднем Урале планировалось поступление более 11 тыс. доз.