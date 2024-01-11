Тридемия в Татарстане: что это такое и как от нее защищаться?

«Заболеваемость в настоящее время находится на уровне эпидемического порога. Ситуация по гриппу, ОРВИ и ковиду в настоящее время расценивается как управляемая, характерная для данного времени года. Вместе с тем, снижение показателей в последнюю неделю 2023 года и первую неделю 2024 года свидетельствует о том, что в праздники люди редко обращаются за медицинской помощью. При возвращении в коллективы начинается активный обмен вирусами, и традиционно во второй половине января отмечается некоторый прирост заболеваемости», — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Татарстану в разговоре с «Комсомолкой».