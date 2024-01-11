Тридемия в Татарстане: что это такое и как от нее защищаться?

Во многих регионах России стали фиксировать рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Специалисты все это характеризуют, как тридемию — одновременное распространение трех вирусов. «Комсомолке» в управлении Роспотребнадзора по Татарстану рассказали как обстоят дела с заболеваемостью.
За последнюю неделю 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике была ниже предыдущей недели на 30%. При этом за первую неделю 2024-го зафиксировали 17 593 случая гриппа и ОРВИ — это на 37% ниже последней недели ушедшего года. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за первую неделю 2024 года оказалась также ниже — на 27%.
«Заболеваемость в настоящее время находится на уровне эпидемического порога. Ситуация по гриппу, ОРВИ и ковиду в настоящее время расценивается как управляемая, характерная для данного времени года. Вместе с тем, снижение показателей в последнюю неделю 2023 года и первую неделю 2024 года свидетельствует о том, что в праздники люди редко обращаются за медицинской помощью. При возвращении в коллективы начинается активный обмен вирусами, и традиционно во второй половине января отмечается некоторый прирост заболеваемости», — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Татарстану в разговоре с «Комсомолкой».
Жителям республики рекомендовали избегать контакта с заболевшими людьми, чаще мыть руки и проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты. При первых признаках заболевания необходимо оставаться дома и следовать назначению врача. При посещении мест с большим количеством людей рекомендуется использовать маски.